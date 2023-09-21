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وزارة الصحة تحدد ضوابط حصول السيدات الحوامل على المكملات الغذائية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:00 ص
وزارة الصحة تحدد ضوابط حصول السيدات الحوامل على المكملات الغذائية وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يفضل الحصول على المكمل الغذائى المناسب للحالة الصحية للأم الحامل لعلاج الأنيميا، وذلك بعد استشارة الطبيب وقياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية بكافة مراكز ووحدات الصحة بالجمهورية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور لها: "رعايتك طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ 42 يوما علينا"، واستكملت: "مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تقدم الكشف والمتابعة والعلاج للأمراض المنتقلة من الأم للجنين مجانًا".

ووجهت الوزارة السيدات لزيارة أقرب وحدة صحية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، لافتة إلى أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ90 مركزًا للإحالة لفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية.


الصحة

صحة الأم والجنين

المكملات الغذائية

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