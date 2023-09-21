اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تمد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:00 م
التموين تمد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية معارض "أهلا مدارس"
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية  وتستقبل معارض "أهلا مدارس "الرئيسية بمدينة نصر وشارع فيصل بالجيزة الجمهور و يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% كما تم إطلاق ما يقرب من 84 سيارة متنقلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة أيضا فى القرى والميادين العامة .
 
وانطلقت معارض "أهلا مدارس" فى العديد من المحافظات، ويتم توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.
 
وتوفر  معارض " أهلا مدارس " السلع الغذائية ومنتجات اللحوم ، حيث يتم طرح المكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتي 400جم بـ 8 جنيهات سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها وأرز مستورد  بـ20 جنيها وزيت الخليط 800 مل بـ40 جنيها وأرز محلى 1 كجم بـ22 وشاي 250جم بـ44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ42 جنيها وسمنة 700جم بـ48 جنيها  وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.
 
 

التموين

معرض اهلا مدارس

معارض اهلا مدارس

تخفيضات معرض مدارس

أهلا مدارس

السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

السكر والزيت بمعرض أهلا مدارس



الموضوعات المتعلقة

معرض "أهلا مدارس" فى شارع فيصل يواصل استقبال الجمهور لليوم الرابع

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:00 ص

"اليوم" تجرى جولة داخل معرض أهلا مدارس بالجيزة لمتابعة الإقبال والأسعار

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 05:54 م

معارض "أهلا مدارس" سلاح الدولة لتخفيف العبء على المواطنين.. 108 فروع بالمحافظات تطرح المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بتخفيضات 30%.. و"التموين" توفر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 08:00 ص

أهلا بالمدارس.. محافظة البحيرة تنتهى من صيانة المنشآت التعليمية وتستبعد المبانى غير الآمنة.. وتشن حملات رقابية مكثفة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.. وتحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت مسمى التبرعات.. صور

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة