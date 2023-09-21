الصحة تكشف 6 أسباب وراء الإصابة بـ ألزهايمر.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أمور هامة يجب الابتعاد عنهم لتقليل فرص الإصابة بألزهايمر تضمنت:-

1- زيادة الوزن.

2- السمنة والتدخين.

3- شرب الكحول.

4-الخمول البدني.

5-العزلة الاجتماعية.

6- الاكتئاب.

وأوضحت الدراسات أن بعض الناس لديهم جينان من APOE e4 ، واحد من كل والد، ووجود جينان يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر أكثر من ثمانية إلى اثني عشر ضعفًا ".

ويقال أيضًا إن جينات مثل ABCA7 و CLU و CR1 و PICALM و PLD3 و TREM2و SORL1 مرتبطة بظهور مرض ألزهايمر. على سبيل المثال، يساعد جين CLU الدماغ على التخلص من الأميلويد بيتا وقد وجدت الدراسات أن عدم التوازن في هذا يؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر.