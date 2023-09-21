اليوم السابع
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الصحة تكشف 6 أسباب وراء الإصابة بـ ألزهايمر.. تفاصيل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 02:05 م
الصحة تكشف 6 أسباب وراء الإصابة بـ ألزهايمر.. تفاصيل مرض الزهايمر
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أمور هامة يجب الابتعاد عنهم لتقليل فرص الإصابة بألزهايمر تضمنت:- 
1- زيادة الوزن.
2- السمنة والتدخين.
3- شرب الكحول. 
4-الخمول البدني. 
5-العزلة الاجتماعية.
6- الاكتئاب.
 
وأوضحت الدراسات أن بعض الناس لديهم جينان من APOE e4 ، واحد من كل والد، ووجود جينان يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر أكثر من ثمانية إلى اثني عشر ضعفًا ".
 
ويقال أيضًا إن جينات مثل ABCA7 و CLU و CR1 و PICALM و PLD3 و TREM2و SORL1 مرتبطة بظهور مرض ألزهايمر. على سبيل المثال، يساعد جين CLU الدماغ على التخلص من الأميلويد بيتا وقد وجدت الدراسات أن عدم التوازن في هذا يؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر.
 
شير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض ألزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.
 
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الصحة

الزهايمر

الكحول

السمنه

التدخين



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