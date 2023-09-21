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التعليم: انطلاق الدراسة 30 سبتمبر.. ومتابعة جاهزية المدارس للعام الجديد

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:00 ص
التعليم: انطلاق الدراسة 30 سبتمبر.. ومتابعة جاهزية المدارس للعام الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، مشددة على أن هناك التزاما دقيقا من قبل المدارس بالاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى 2023-2024، مؤكدة أنه جار فرش الفصول ومد المدارس بالمقاعد والتخت التي تحتاجها الفصول الدراسية قبل انطلاق الدراسة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

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