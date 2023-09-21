التعليم العالى توقع بروتوكولا لتطوير مهارات طلاب الجامعات فى مجال التكنولوجيا

كتب محمود طه حسين

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة مايكروسوفت مصر؛ بهدف تطوير مهارات طلاب الجامعات في مجال التكنولوجي وربطهم بسوق العمل، وكذا تطوير البرمجيات والحوسبة السحابية، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع أجندة التحول الرقمي في مصر، بحضور ليليان برنارد مدير مايكروسوفت إفريقيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.

وأشاد الوزير بالتعاون المُثمر والبناء مع شركة مايكروسوفت في قطاع التعليم العالي وخاصة التعاون القائم بينها وبين وزارة التعليم العالي في تطبيق خطة التحول الرقمي، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، موضحًا أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة جميع الخدمات لمُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم.

وأكد د. أيمن عاشور على ضرورة تعظيم الاستفادة من خدمات وتطبيقات مايكروسوفت لتشمل كافة الخدمات التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمى والبحثي بجميع فئاته، وذلك بما يتواكب مع الرؤية المُستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2022 - 2032.

ومن جانبها، وجهت المهندسة ميرنا عارف الشكر للدكتور أيمن عاشور لدعمه لهذه الشراكة بين الوزارة وشركة مايكروسوفت؛ لتنفيذ خطة التحول الرقمي بالجامعات، ولرؤيته المُستقبلية حول أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن شركة مايكروسوفت تفخر بشراكتها مع مصر باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في إفريقيا، والتعاون مع الخبرات المُتميزة من الجامعات المصرية كشريك للمؤسسات التعليمية؛ لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات.

وأشار الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ عدة أنشطة لطلاب الجامعات المصرية، ومنها: التوعية التكنولوجية والندوات عبر الويب، وإتاحة منصات ومعامل إفتراضية على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والشبكات وأمن المعلومات والفنون الرقمية لطلاب الجامعات، ومنحهم شهادات فى التخصصات ذات الصلة.

وينص البروتوكول على أن تقدم شركة مايكروسوفت التوعية التكنولوجية لطلاب الجامعات من أجل تعظيم الاستفادة من خدمات مايكروسوفت الإنتاجيةOffice 365 للطلاب، وتعظيم الاستفادة من منصة مايكروسوفت Teams التعليمية، وتوفير تطبيق Learning Hub الذي يحتوي على الخدمات التدريبية لمايكروسوفت المختلفة، وإتاحة محتوى تدريبي ومنصات ومعامل افتراضية على العديد من التطبيقات، وكذا دعم مشاركة الطلبة المتميزين في مسابقة Microsoft Imagine cup Junior، وتدريب 1000 مدرب من المسئولين عن تنفيذ المبادرة من خلال أدوات مايكروسوفت، وتقديم 30 ندوة تعريفية على مدار العام للجامعات المصرية لعرض أحدث التقنيات المرتطبة بتطوير المنظومة التعليمية.