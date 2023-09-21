اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يكلف حسام شوقى للقيام بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:10 م
وزير الزراعة يكلف حسام شوقى للقيام بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حسام شوقي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للقيام بأعمال رئيس المركز خلفا للدكتور عبدالله زغلول الذي بلغ سن التقاعد.
 
وحصل "شوقي" حاصل على بكالوريوس العلوم والماجستير والدكتوراه في الكيمياء - كلية العلوم جامعة عين شمس، ودراسات ما بعد الدكتوراه بقسم الهندسة الكيميائية-كلية الهندسة-جامعة ديوك-أمريكا، وأستاذ كيمياء المياه ومؤسس ومدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه -بمركز بحوث الصحراء. 
 
ويشغل شوقى المنسق العام للتحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تحلية المياه، وعضو مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكان نائبا لرئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية.

الزراعة

بحرق الصحراء

المياه

تحلية المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة