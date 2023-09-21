اليوم السابع
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الصحة: فترة المباعدة المثالية بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات

الخميس، 21 سبتمبر 2023 04:04 م
الصحة: فترة المباعدة المثالية بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات فترة المباعدة المثالية بين الولادات
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن فترة المباعدة المثالية بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات.
 
وأكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إن الزيادة السكانية لا يجب أن تتعدى قدرة الدولة في تقديم الخدمات، ولا تؤثر على نصيب الفرد في الموارد الطبيعية.
وأضاف مستشار وزير الصحة لشئون السكان، أن هناك زيادة سكانية في مصر غير منضبطة أكثر من قدرة الدولة على توفير الخدمات.
 
وأوضح عمرو حسن أنه لا بد كى يشعر المواطن بمشروعات التنمية أن نشهد زيادة نمو اقتصادى وانخفاض في الزيادة السكانية، ولا بد من انخفاض معدل النمو السكانى لأنها تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن المورد ثابت منذ عام 1959 ولكن الزيادة السكانية تضاعفت 4 مرات منذ ذلك التاريخ حتى الآن.
 
فترة المباعدة المثالية بين الولادات
فترة المباعدة المثالية بين الولادات

 


الصحة

السكان

الزيادة السكانية

الولادات

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