الصحة تطلق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

كتب وليد عبد السلام

يطلق بعد قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مثل سرطان الرئة وعنق الرحم وغيرها من الأورام، وذلك بهدف تقديم العلاج في مراحل مبكرة وضمان الشفاء التام .

وأشار حسام عبد الغفار إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدى تقدم خدماتها للسيدات في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلي أن جميع المدمات بالمجان .