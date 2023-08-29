اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 05:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. الزراعة: ترشيد مياه الرى أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الزراعة: ترشيد مياه الرى أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية وزارة الزراعة - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الزراعة: ترشيد مياه الرى أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية

الصحة: تقديم 407 آلاف خدمة فى المبادرات الرئاسية

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وزير الصحة يوجه بتطوير مبنى المجالس الطبية المتخصصة لحين إنشاء بديل

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محطة القومية بالخط الثالث لمترو الأنفاق تستعد لاستقبال الركاب.. صور

 


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