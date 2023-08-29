حصاد الوزارات.. الزراعة: ترشيد مياه الرى أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الزراعة: ترشيد مياه الرى أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية

الصحة: تقديم 407 آلاف خدمة فى المبادرات الرئاسية

"النقل" تعلن تفاصيل إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بالعاشر من رمضان.. إنفوجراف