اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 05:04 م
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حصاد الوزارات.. وزارة التموين تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى 2023

الخميس، 24 أغسطس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة التموين تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى 2023 القمح - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"التعليم" تحدد خطوات وإجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية
 
الصحة: قدمنا 23 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها
 
الصحة: مليون و900 ألف مريض ترددوا على العيادات المسائية خلال 6 أشهر
 
غدا.. عودة 16 قطارا للقيام والوصول بمحطة رمسيس بدلا من شبرا الخيمة
 
الصحة: تقديم 538 ألفا و481 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
 
وزارة التموين تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى 2023
 

 


التربيه والتعليم

المرحله الثانويه

الصحه

العيادات المسائيه

التموين

الرى

معارض الاثاث

امتحان الانجليزى

وزاره العمل

اليوم السابع بلس



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