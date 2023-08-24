حصاد الوزارات.. وزارة التموين تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى 2023

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"التعليم" تحدد خطوات وإجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية
الصحة: قدمنا 23 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها
الصحة: مليون و900 ألف مريض ترددوا على العيادات المسائية خلال 6 أشهر
غدا.. عودة 16 قطارا للقيام والوصول بمحطة رمسيس بدلا من شبرا الخيمة
الصحة: تقديم 538 ألفا و481 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
وزارة التموين تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى 2023
التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الإنجليزى للثانوية دور ثان
الرى: مركز للتنبؤ يرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ 3 أيام
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