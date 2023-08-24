"التعليم" تحدد خطوات وإجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية خطابا للإدارات التعليمية والمدارس الثانوى بشأن التحويل لطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، مؤكدة على أنه يتم تشكيل لجنة من التعليم الثانوى بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، 4 استمارات، طلب شخص من ولى الأمر مرفق مرفقات سبب التحويل.

وأعلنت المديريات التعليمية خطوات وإجراءات، التحويل بين طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، كالتالى:

- تقوم اللجنة بفحص الطلبات والاستمارات والاحتفاظ بها لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة .

- عند ورود الرد على الطلب من الوزارة يتم إرسال صورة من القرار لإرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة من أجل استكمال إجراءات التحويل بمعرفة ولي أمر الطالب.

-إرفاق طلب التحويل المحرر من ولي الأمر : صورة الرقم القومي له مع حافظة التسليم الورقية (نسختان) معتمدة من مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من الحافظة.

- يتم تحرير الحافظة لطلاب كل صف على حده.

- تقسم طلبات التحويل وفق الصف الدراسي إلى ثلاثة أنواع كالتالي:

- تحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة.

- تحويل من إدارة إلى إدارة أخرى داخل المحافظة.

- تحويل من محافظة إلى محافظة أخرى

- الإدارة المحول منها الطالب هي المسئولة عن استلام طلب التحويل.

- يتم إرسال الطلبات والحوافظ بمعرفة التعليم الثانوي بالإدارة نسختان ، نسخة الكترونية ملف أكسل طبقا للنموذج المرسل إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

- طلبات الصف الثالث في ملف، وطلبات الصفين الأول والثاني في ملف آخر.

- طلبات التحويل إلى المدارس الدولية أو إلى التعليم الفني تتم بشكل قانوني كما هو متبع في الأعوام السابقة.

- التحويل بين المدارس يخضع للتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المعمول بها حتى تاريخه.

- لا يتم إدراج أي طلب غير مستوفي لشروط التحويل في كشوف التحويلات حكومي / خاص.