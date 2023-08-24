اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 04:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تحدد خطوات وإجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:38 م
"التعليم" تحدد خطوات وإجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت المديريات التعليمية خطابا للإدارات التعليمية والمدارس الثانوى بشأن التحويل لطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، مؤكدة على أنه يتم تشكيل لجنة من التعليم الثانوى بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، 4 استمارات، طلب شخص من ولى الأمر مرفق مرفقات سبب التحويل.

 

وأعلنت المديريات التعليمية خطوات وإجراءات، التحويل بين طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، كالتالى

- تقوم اللجنة بفحص الطلبات والاستمارات والاحتفاظ بها لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة .

- عند ورود الرد على الطلب من الوزارة يتم إرسال صورة من القرار لإرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة من أجل استكمال إجراءات التحويل بمعرفة ولي أمر الطالب.

-إرفاق طلب التحويل المحرر من ولي الأمر : صورة الرقم القومي له مع حافظة التسليم الورقية (نسختان) معتمدة من مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من الحافظة.

- يتم تحرير الحافظة لطلاب كل صف على حده.

- تقسم طلبات التحويل  وفق الصف الدراسي إلى ثلاثة أنواع كالتالي:

- تحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة.

- تحويل من إدارة إلى إدارة أخرى داخل المحافظة.

- تحويل من محافظة إلى محافظة أخرى

- الإدارة المحول منها الطالب هي المسئولة عن استلام طلب التحويل.

- يتم إرسال الطلبات والحوافظ بمعرفة التعليم الثانوي بالإدارة نسختان ، نسخة الكترونية ملف أكسل طبقا للنموذج المرسل إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

- طلبات الصف الثالث في ملف، وطلبات الصفين الأول والثاني في ملف آخر.

- طلبات التحويل إلى المدارس الدولية أو إلى التعليم الفني تتم بشكل قانوني كما هو متبع في الأعوام السابقة.

- التحويل بين المدارس يخضع للتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المعمول بها حتى تاريخه.

- لا يتم إدراج أي طلب غير مستوفي لشروط التحويل في كشوف التحويلات حكومي / خاص.


التربية والتعليم

إجراءات التحويل بين المدارس

خطوات تحويل الطلاب بين المدارس بالمرحلة الثانوية

اليوم السابع بلس

اخبار التعليم

التعليم

تحويل الطلاب



الموضوعات المتعلقة

المديريات التعليمية تتسلم نتيجة الدبلومات الفنية.. وإعلانها اليوم بالمدارس

الخميس، 06 يوليو 2023 09:26 ص

المديريات التعليمية تنتهى من فرش وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

السبت، 10 يونيو 2023 03:00 ص

المديريات التعليمية تحدد ضوابط ومواعيد التحويل بين المدارس

الخميس، 25 مايو 2023 04:11 م

المديريات التعليمية: تصحيح امتحانات الإعدادية أولاً بأول ومراعاة الدقة

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:56 ص

المديريات التعليمية: تصحيح امتحانات نهاية العام أول بأول مع مراعاة الدقة

الخميس، 11 مايو 2023 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة