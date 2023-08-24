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التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الإنجليزى للثانوية دور ثان

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:33 ص
التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الإنجليزى للثانوية دور ثان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تمكن فريق الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

نشرت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من صور الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

 

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) أداء امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث إن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحان اللغه الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة



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