وزارة التموين تعلن مشاركة معارض الأثاث والمفروشات بالأوكازيون الصيفى 2023

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة من خلال تنظيم المعارض في المناسبات، وأيضا الإعلان عن التصفيات لتنشيط التجارة، وتستمر حاليا العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 من خلال المحلات التجارية المشاركة فى عروض تخفيضات الأسعار، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، كما تشارك العديد من محلات الأحذية والجلود فى الأوكازيون بجانب دخول بعض معارض الاثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية لطرح المنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، لـ"اليوم السابع"، دخول بعض معارض الأثاث والمفروشات ومحلات الأجهزة الكهربائية فى عروض الأوكازيون الصيفى 2023، بجانب أيضا مشاركة محلات الملابس والجلود والاحذية في التخفيضات.

وتتيح الوزارة من خلال مديريات التموين تقدم المحلات بطلبات للحصول على التصاريح الخاصة بالمشاركة في الاوكازيون، مؤكدا أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض، لافتا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.