‫ الرى: مركز للتنبؤ يرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ 3 أيام

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض إجراءات الوزارة للإستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .

قال سويلم أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يقوم برصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية .

كما يقوم المركز بعدد من الدراسات فيما يتعلق بالتنبؤ بالتغيرات المناخية بعيدة المدى وذلك طبقاً للسيناريوهات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .

ووجه سويلم بمواصلة العمل على تحديث النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار لتحقيق المتابعة المستمرة للحالة المناخية ، بما يُمكن متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب الذى يُحقق الإدارة المثلى للموارد المائية .

وأضاف سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ما يقرب من 1470 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والسيول بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وإلى جانب هذه الإجراءات قال سويلم ان الوزارة تتخذ إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على 117 مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت .