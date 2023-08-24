التعليم: حرمان عامين لمن تورط فى تصوير أسئلة امتحانات الثانوية دور ثان

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على كل من تورط فى تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى ، مؤكدة أنه سيتم حرمان اى طالب ثبت تورطه فى تصوير أسئلة لمدة عامين كعقوبة إدارية بخلاف العقوبة الجنائية.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة دور ثان منذ انطلاقها 19 أغسطس الحالى ضبط فريق مكافحة الغش بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة حالات غش، مشددة على أن هذه الحالات تم تحرير محاضر لها من قبل رؤساء اللجان ويتم التحقيق مع الطالب فى الشئون القانونية، متابعة: وقائع الحرمان من الامتحان تتم وفق أدلة قاطعة مثل ضبط التليفون بحوزة الطالب أو التعرف على كود ورقة الأسئلة الخاصة بالطالب.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث إن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش أو تصوير الأسئلة.