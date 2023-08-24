غدا.. عودة 16 قطارا للقيام والوصول بمحطة رمسيس بدلا من شبرا الخيمة

كتب سيد الخلفاوى

يعود 16 قطار، غدا الجمعة، للقيام والوصول من محطة مصر بالقاهرة، بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة، وذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الاشارات الجديدة، والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد برئاسة المهندس محمد عامر، إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة، اعتباراً من غدا الجمعة:

1- قطارى 941 سياحى ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط ) خط الشرق / 966 سياحى (دمياط / القاهرة)

2- قطارى 952 / 955 مكيف ( بورسعيد / القاهرة ) .

3- قطارى 810 / 809 سياحى ( شربين / قلين / طنطا / القاهرة).

4- قطارى 946 / 959 سياحى ( الاسماعيلية / القاهرة ) .

كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 9 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة :

1- قطارى 956 / 945 سياحى ( بورسعيد / القاهرة).

2- قطارى 994 / 965 سياحى ( دمياط / القاهرة ).

3- قطارى 1914 / 1915 سياحى ( المنصورة / القاهرة).

4- قطارى 964 / 969 سياحى ( دمياط / القاهرة).