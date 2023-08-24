الصحة: مليون و900 ألف مريض ترددوا على العيادات المسائية خلال 6 أشهر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 40 قسما جديدا بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى 2023، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للعام الجارى، بما يضمن التوسع فى تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تستهدف (التوسع فى الخدمات الطبية وتطويرها وتحديث البروتوكولات العلاجية وتحقيق التميز فى المبادرات الرئاسية، تطوير البنية التحتية للمشروعات وفقًا لمعايير الاعتماد والجودة، الاستثمار فى العنصر البشرى وإعداد كوادر طبية وإدارية متميزة، وتطوير البنية المعلوماتية وتفعيل دور الرقابة والحوكمة). وتابع "عبدالغفار" أنه تم افتتاح أقسام ( الأشعة المقطعية على شرايين القلب، عمليات الأسنان تحت المخدر العام للأطفال وذوى الإعاقة، عمليات مفاصل الكتف، جراحة الوجه والفكين، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، جراحات الأورام، القسطرة الطرفية، الأشعة التداخلية، وحدة زرع القرنية، وحدات الحقن البيلوجى، خدمة الغسيل الكلوى بوحدات العناية المركزة، القلب المفتوح، تطوير حراجات العمود الفقرى وعمليات المخ والأعصاب) وذلك بعدد 40 قسم ووحدة فى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه من المقرر افتتاح 70 قسم ووحدة مستحدثة آخرين بالمستشفيات التابعة للهيئة بنهاية العام الجارى 2023، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للتوسع فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

ولفت "ضاحي" إلى أنه تم افتتاح 12 مركز سكر نموذجى ليصبح اجمالى المراكز 72 مركز بنسبة إنجاز 80% من مستهدف الخطة، حيث أنه من المقرر افتتاح 15 مركزا نموذجيا بنهاية العام الجارى، فضلًا عن زيادة 15 لجنة تخصصية جديدة ليصبح الاجمالى 435 لجنة؛ لجان (الروماتيزم، أمراض الدم، القلب، الأورام، الانترستو، أورام الثدى، القسطرة المخية، التصلب المتعدد المتناثر، قلب الأطفال، صحة المرأة، أمراض الكبد، اللوسينتس)، مشيرًا إلى زيادة التعاقدات الخارجية للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية بعدد 519 تعاقدا جديدا (تفتيت الحصوات باستخدام الليزر، الموجات التصادمية، استخراج حصوات الكلى باستخدام المنظار المرن، حقن الأوعية الدموية بالحبيبات الذكية عن طريق القساطر، علاج الألم بالتردد الحرارى، تركيب دعامة بين الوريد الأجوف السفلى والوريد البابي). كما أشار "ضاحي" إلى زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بعدد 88 سريرا جديدا، من أصل 148 سريرا مستهدف زيادتهم، فضلًا عن زيادة 90 عيادة مسائية جديدة بالمستشفيات التابعة للهيئة بنسبة زيادة 75%، حيث أنه من المستهدف زيادة 120 عيادة جديدة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال العام الجارى 2023، موضحًا أن التردد على العيادات المسائية بلغ مليون و900 ألف حالة خلال 6 أشهر.