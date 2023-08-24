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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إصابات متحور كورونا الجديد لا تستدعى دخول المستشفيات

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إصابات متحور كورونا الجديد لا تستدعى دخول المستشفيات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 
 
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