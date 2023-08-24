أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إصابات متحور كورونا الجديد لا تستدعى دخول المستشفيات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الزراعة: المنتجات المصرية تصل لأسواق 160 دولة حول العالم
متحدث الصحة: إصابات متحور كورونا الجديد لا تستدعى دخول المستشفيات
مترو الأنفاق يصل الكوم الأحمر.. جولة بمحطة محور روض الفرج "فيديو"
الصحة: تقديم 389 ألفا و648 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
وزارة العمل تبدأ الإجراءات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية للسوق
التعليم توجه بتحصيل مصروفات المتقدمين للمدارس الفنية بنظام العمال إلكترونيا
وزير الرى يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد
التعليم تضبط حالتى غش باستخدام المحمول فى امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية
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