التعليم توجه بتحصيل مصروفات المتقدمين للمدارس الفنية بنظام العمال إلكترونيا

محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات بشأن المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، للطلاب المتقدمين على نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة صناعي، زراعي، تجاري - فندقي، نظام الثلاث سنوات، مشددة على تحصيل الاشتراك السنوي الخاص بالطلاب المتقدمين على نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة - طبقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2014 وتعديلاته على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024.

ونبهت على كافة المدارس التابعة بعدم تحصيل الاشتراك السنوي الخاص بالطلاب المتقدمين على نظام العمال بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة يدويا أو عن طريق إيصالات 122، مؤكدة عدم قبول ملفات المتقدمين على هذا النظام بدءاً من العام الدراسي الحالي إلا بعد استيفاء الإيصال الدال على السداد الإلكتروني من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات التعاقد معها من جانب الوزارة على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.