متحدث الصحة: إصابات متحور كورونا الجديد لا تستدعى دخول المستشفيات

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أنه لا توجد أعراض معينة لمتحور كورونا الجديد وأنه نفس أعراض إصابة الجهاز التنفسي العلوي من ارتفاع درجات الحرارة وانسداد الأنف والصداع والإعياء، بالإضافة أن بعض المصابين قد يشتكوا من وجود صعوبة أو آلام بالمعدة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، إلى أن الحالات التي ظهرت في مصر ومصابة بالمتحور الجديد كانوا يعانون من أعراض خفيفة ولا يوجد ما يفيد بأن المرض أشد تأثيرا من المتحورات السابقة أو تستدعي الدخول للمستشفيات أو العنايات المركزة.

وتابع: "متحور كورونا الجديد لم يثبت أنه يؤدي لارتفاع في معدلات الوفاة ومنظمة الصحة العالمية تقول إن الخطورة الصحية للمتحور منخفضة والاهتمام منصب على قدرته على الانتشار السريع"، مؤكدا أن المرض أسرع انتشارا فقط.