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مترو الأنفاق يصل الكوم الأحمر.. جولة بمحطة محور روض الفرج "فيديو"

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:55 م
مترو الأنفاق يصل الكوم الأحمر.. جولة بمحطة محور روض الفرج "فيديو" جولة بمحطة مترو محور روض الفرج
كتب سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع" الاستعدادات النهائية لافتتاح محطة مترو محور روض الفرج الجديدة، والتى ينتهى عندها الخط الثالث للمترو، والتى تقع أسفل محور روض الفرج مباشرة بمنطقة الكوم الأحمر بالجيزة، وتخدم المناطق المجاورة لها لتربط مناطق أوسيم والكوم الأحمر ومنشأة القناطر بكافة مناطق القاهرة الكبرى.
 
وأصبحت بداية الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور في السلام وينتهى عند محور روض الفرج بالجيزة، حيث يتم تشغيل 6 محطات مترو جديدة، تشغيل تجريبى بدون جمهور، استعدادا لدخولها الخدمة في شهر أكتوبر القادم، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.
 
ومحطة مترو محور روض الفرج تأتى بعد محطة الطريق الدائرى، ومن المقرر أن تربط مع محطة السكة الحديد بالكوم الأحمر لتكون محطة تكاملية مع خط السكة الحديد – خط المناشى، حيث تدرس وزارة النقل، نقل مكان محطة السكة الحديد لتكون بالقرب من محطة المترو لتتكامل الخدمة بين المترو وقطار السكة الحديد ومحور الضبعة – محور روض الفرج.
 
ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

 


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الكوم الأحمر

اوسيم

الجيزة



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