الصحة: إجراء الفحص الدورى للكشف عن الأورام السرطانية ضرورة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من الضرورى إجراء الفحص الدورى للكشف عن الأورام السرطانية، مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن الأورام يعنى الشفاء التام.

ودعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان وفقا لأحدث المعايير العالمية.

ولفت إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

وأشار إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي من خلال 14 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 14 مركزا تابعا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان.

ولفت إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.