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الصحة: تقديم 389 ألفا و648 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:38 م
الصحة: تقديم 389 ألفا و648 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 389 ألفا و648 خدمة، من خلال حملة "100 يوم صحة" أمس الثلاثاء 22 أغسطس، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 11 ألفا و901 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفا و933 خدمة.

وأضاف عبدالغفار أن حملة "100 صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ8 آلاف و846 طفلا، فيما قدمت 34 ألفًا و911 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت 1938 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و577 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2865 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و215 مواطنا.

وقال عبدالغفار إن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و644 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و130 مواطنا.

وتابع عبدالغفار أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 69 ألفا، و974 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 64 ألفا، و958 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 117 ألفا و554 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و11 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف عبدالغفار أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 56 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335". 

 


الصحة

100يوم صحة

العيادات المتنقلة

اليوم السابع بلس



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