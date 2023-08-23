وزيرة البيئة: المشروعات الخضراء تستقطب خريجى الجامعات

كتبت منال العيسوي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن المشروعات الخضراء تستقطب طلاب الجامعات، مشيرة إلى وجود توجه من خريجى الجامعات إلى تنفيذ مشروعات فى المجال البيئى، سواء فى مجال تدوير المخلفات أو السياحة البيئية، أو غيرها من المشروعات.

وذكرت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، وجود عدد من قصص النجاح التى تحققت فى المحميات الطبيعية، ومنها محميات الفيوم، ومشروعات تتضمن دمجاً حقيقيا للمجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية، مشيرة إلى أهمية التنوع البيولوجي، حيث تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي لمدة 3 سنوات، وكيفية تعامل الشباب والأجيال القادمة مع التنوع البيولوجي والحفاظ عليه ومواجهة التحديات.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت دمج البيئة والمناخ داخل المناهج التعليمية، وبالأنشطة المختلفة داخل الجامعات المصرية، ويجري العمل الآن على تطبيق مفهوم الاستدامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، ليكون أساس عاداتنا وممارستنا اليومية، حيث عملت وزارة البيئة على توصيل المفهوم الجديد من خلال تصميم وإعداد وإطلاق العديد من المبادرات البيئية التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وضمان مشاركة الشباب.

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‏جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر، وحملة ايكو إيجيبت، التى تروج للمحميات الطبيعية، قامت بتوصيل عدد من الرسائل منها الحفاظ على البيئة بكل ما تحتويه من ثروات طبيعية، والاستمتاع بها وممارسة الانشطة المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب، مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات، َمشروعات البيوجاز التى ينفذها الشباب بالقرى المصرية، وأيضاً تدوير المخلفات الإلكترونية وغيرها من المشروعات.