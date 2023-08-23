الزراعة: المنتجات المصرية تصل لأسواق 160 دولة حول العالم

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة يمثل جزء مهم من الاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الانتاجية يترتب عليها توفير مزيد من فرص عمل، كما أن هذا القطاع يمثل 34% من اجمالي الناتج القومي.

وأوضح الدكتور محمد القرش، خلال حوار ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي أم سي، أنهم مهتمين في وزارة الزراعة بعمل عملية تكويد حتى يخرج المنتج بشكل جيد، فضلا عن التوسع في المساحات المنزرعة ويتم التوسع أفقيا ورأسيا لضمان أعلى قدر من الانتاج ليكون في فرص تصديرية، مفيدا بأن المنتجات الزراعية المصرية تصل لأسواق 160 دولة حول العالم.

وتابع: "المعامل التابعة لوزارة الزراعة حاصلة على شهادات دولية وأصبحت مرجعية للاتحاد الاوروبي وهذا يدل على ثقة في المنتجات المصرية مما ينعكس في حجم الصادرات"، مؤكدا أن جودة المنتج المحلي والمصدر معيار واحد.

وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أننا وصلنا إلى 9 مليون فدان واستمرار العمل على ادخال كتل انتاج جديدة من خلال الدلتا الجديدة التي بدأت في الانتاج، وتوشكى بدأ يخرج منها انتاج، إضافة إلى الريف المصري الجديد، مؤكدا أن هناك تنوع في المناطق التي يتم العمل في تطويرها.