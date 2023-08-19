أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات حتى مساء الأحد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزارة العمل: وحدة تدريب مهنى متنقلة تتجه لأهالى مدينة نصر النوبة
الصحة تكشف خطة تطوير مركز أورام دار السلام.. اعرف التفاصيل
تصدير أول شحنة مستحضرات طبية لزيمبابوى يرفع صادرات مصر الدوائية لمليار دولار
تعرف على أهم 5 قرارات لتشجيع الاستثمار فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 20 مليون خدمة مجانية خلال 54 يوما
التعليم العالى: مد التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد حتى مساء الأحد
وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية متنوعة ويجب أن تخضع لرقابة الجودة
الأعلى للجامعات يناقش رؤية جديدة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية
"أسنان القاهرة" تواصل زيارات المشروعات القومية.. والعميد يصطحب الطلاب للجلالة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة