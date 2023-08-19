أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات حتى مساء الأحد

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وزارة العمل: وحدة تدريب مهنى متنقلة تتجه لأهالى مدينة نصر النوبة

تصدير أول شحنة مستحضرات طبية لزيمبابوى يرفع صادرات مصر الدوائية لمليار دولار