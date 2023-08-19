اليوم السابع
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السبت، 19 أغسطس 2023 12:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات حتى مساء الأحد

السبت، 19 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات حتى مساء الأحد تنسيق الجامعات - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة العمل: وحدة تدريب مهنى متنقلة تتجه لأهالى مدينة نصر النوبة

تصدير أول شحنة مستحضرات طبية لزيمبابوى يرفع صادرات مصر الدوائية لمليار دولار

تعرف على أهم 5 قرارات لتشجيع الاستثمار فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 20 مليون خدمة مجانية خلال 54 يوما

التعليم العالى: مد التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد حتى مساء الأحد

وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية متنوعة ويجب أن تخضع لرقابة الجودة

 

 


التعليم العالى

التربيه والتعليم

البيئه

الصحه

الاعلى للجامعات

وزاره العمل

جامعه حلوان

الرى



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