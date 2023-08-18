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تصدير أول شحنة مستحضرات طبية لزيمبابوى يرفع صادرات مصر الدوائية لمليار دولار

الجمعة، 18 أغسطس 2023 08:00 م
تصدير أول شحنة مستحضرات طبية لزيمبابوى يرفع صادرات مصر الدوائية لمليار دولار هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب: وليد عبد السلام

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حظى ملف الدواء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى باهتمام غير مسبوق حيث تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لأول مرة بالقرار رقم 18 لسنة 2020 برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة لتكون دستورا للدواء المصرى بداية من لحظة التصنيع وحتى صرفة للمريض بل وتعدت اختصاصاتها لمتابعة أثار الدواء بعد الاستخدام حرصا على المريض وضمانا لمأمونية وسلامة الدواء وهو ما يعزز حوكمة القطاع الدوائى.

"توطين صناعة الدواء" محليا كان شعار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعتمد علية فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الدواء من ناحية والسعى لنقل أحدث تكنولوجيا لتصنيع الدواء محليا خاصة الأصناف الحيوية التى تنفق الدولة عليها ملايين الدولارات لتوفيرها من ناحية أخرى على أن يتوج ذلك بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ليكون ذلك أحد روافد تدفق النقد الأجنبى  للبلاد.

وقالت هيئة الدواء المصرية أن حجم الصادرات المصرية من الأدوية تخطت الـــــ 300 مليون دولار بينما ارتفعت إجمالى الصادرات العامة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى ما يعادل مليار دولار تقريبا مشيرة إلى أنه يتم التصدير إلى أكثر من 150 دولة حول العالم مضيفة أن سمعة الدواء المصرى جيدة بفضل فاعليتة ومأمونيته حيث يتم انتاجة وفقا لأفضل المعايير العالمية فى التصنيع الجيد.

وحول التوسع في السوق الأفريقية وزيادة الصادرات قالت هيئة الدواء المصرية نستهدف التوسع بشكل كبير فى التصدير خاصة فى افريقيا باعتبارها الامتداد الطبيعى لمصر مشيرة إلى أنه تم  تصدير أول شحنة من المستحضرات الطبية لمجموعة من الشركات المصرية إلى دولة زيمبابوي مؤخرا.

وأشاد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بجهود الشراكة الثلاثية بين مصر وزمبابوي والإمارات، والتي هدفت إلى التعاون والتكامل الصناعي واللوجيستى بما يخدم تحقيق رؤية إيجابية مشتركة.

وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة المهمة لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو 2023، وبما يسهم نحو نفاذ المستحضرات المصرية عالية الجودة إلى دولة زيمبابوي، وتطلع مصر إلى تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لدولة زيمبابوي، والتي تعد البوابة الرئيسية لدخول المستحضرات الدوائية المصرية لدول جنوب أفريقيا، وأن التعاون مع زيمبابوي هو ثمرة للتخطيط الاستراتيجي السليم، وأحد أهم مردودات حصول هيئة الدواء المصرية على الاعتمادات الدولية المتلاحقة، وعلى رأسها اعتماد المستوى المتقدم من منظمة الصحة العالمية.


وزاره الصحه

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هيئه الدواء المصريه

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