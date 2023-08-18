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تعرف على أهم 5 قرارات لتشجيع الاستثمار فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 07:01 م
تعرف على أهم 5 قرارات لتشجيع الاستثمار فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن أهم القرارات التى أصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مؤخرا والتي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة  وتفعيلا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار واهمها :

1- الموافقة على اجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

3- اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .

4- اقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.

5- الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع ).
 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

محمد شاكر

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