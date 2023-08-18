الأعلى للجامعات يناقش رؤية جديدة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، و القائمين بعمل رؤساء الجامعات، و أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، قام د.مصطفى رفعت بتكريم عدد من القيادات الجامعية، منهم د.جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب السابق، ودكتورة نانسى يوسف أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب السابق، ود.وائل نبيل عبدالسلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السابق، ودكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب السابق؛ تقديرًا لجهودهم خلال فترة توليهم المسئولية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما هنأ د.مصطفى رفعت كلاً من د.علي حسين عطا لتكليفه للقيام بأعمال رئيس جامعة السويس، ود.أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لتكليفه للقيام بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار.

استمع المجلس إلى ما عرضه د.عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن الرؤية المقترحة للوقاية من المخدرات بالجامعات الحكومية، بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحث خطة العمل التنفيذية الموجهة لمكافحة المواد المخدرة بين الطلاب في ضوء التكليفات الرئاسية في هذا الشأن، مع توفير كافة أوجه الدعم لهذه الخطة علي مستوى الجامعات المصرية.

كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من د.محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وهي (سوق رأس المالي، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل الاستهلاكي، سجل الضمانات المنقولة).

كما تضمن العرض خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات المصرية، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرقابة المالية.

واستمع المجلس أيضًا إلى التقرير الذي عرضه مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن أهم نتائج وإحصائيات موقف الجامعات من الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 والتأكيد لدى الجامعات الحكومية المصرية بمشاركة جميع كليات القطاع الطبي في منظومة الاختبارات الإلكترونية.

وفي ضوء انتهاء ماراثون أداء اختبارات القدرات للثانوية العامة المصرية، وإعلان الحد الأدنى للكليات المنوطة بعقد اختبارات القدرات (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية النوعية "الفنية والموسيقية") استعرض المجلس تقريرًا عن سير اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2023/2024 ومدى تطور القطاعات المشاركة في الاختبارات مع عرض إحصائيات على مستوى كل الجامعات، وعلى مستوى كل جامعة بمفردها، مع عرض أبرز التحديات والمشكلات التي تم رصدها أثناء المتابعة، وتوصيات التغلب عليها.

كما استعرض المجلس تقريرًا عن التالي:

• (الكرنفال الابتكاري) الذي نظمته جامعة المنيا تحت شعار (بالإبداع والابتكار تحيا مصر) والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 17-18 مايو الماضي.

• المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا في الفترة من 22 – 25/7/2023 والذي أقامته جامعة بنها.

كما أحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس جامعة الإسكندرية بتنظيم الجامعة المهرجان الخامس للألعاب والرياضات الشاطئية للجامعات المصرية، بمعسكر الجامعة بباجوش، وذلك من يوم السبت الموافق 7/8/2023 وحتي يوم الخميس الموافق 12/8/2023



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