بـ 53%.. جامعة حلوان الأهلية تعلن إطلاق برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية بفخر عن إطلاق برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا بكالوريوس الاتصال البصري وفنون النيوميديا بكلية الفنون والفنون التطبيقية بحد أدنى 53% ومصروفات البرنامج 50 ألف جنيه مصري، وهو برنامج متخصص مصمم خصيصًا للطلاب الذين يرغبون في تعلم الفنون المتطورة الغير تقليدية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة ، يهدف هذا البرنامج إلى توفير فهم واسع لمجموعة متنوعة من التخصصات، مع التركيز على تخصص واحد محدد يتوافق مع اهتمامات الطلاب.

ويتكون برنامج بكالوريوس فنون الاتصال البصري والنيوميديا من مجموعة متنوعة من الدورات في وسائل النيوميديا والتكنولوجيا، تم تصميم هذه الدورات بعناية لتلبية احتياجات الطلاب وتطوير مهاراتهم في المجال، تشمل المناهج الدراسية مجموعة من المواد الأساسية المطلوبة، بالإضافة إلى الدورات التي يتم اختيارها حسب اهتمامات الطالب، يتم توفير أحدث التقنيات والأدوات في مجال الاتصال البصري وفنون الميديا لضمان تجربة تعليمية شاملة وممتعة.

تتميز درجة بكالوريوس الفنون في النيوميديا والتكنولوجيا بجامعة حلوان الأهلية بنهجها المبتكر ومتعدد التخصصات المتطورة. نحن نلتزم بتوفير بيئة تعليمية ملهمة ومحفزة التي تتيح للطلاب فرصة استكشاف وتطوير قدراتهم الإبداعية والفنية.

ومن خلال الدراسة سيحصل الطلاب على فرصة لتعلم التصميم التفاعلي (Interactive Design)، وتصميم الواقع الافتراضي والواقع المعزز (VR and AR Design)، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI and UX)، بالإضافة إلى تصميم الجرافيك المتحرك (Motion Graphic) وتصميم التطبيقات المتطورة (App Design).وفرص للتعاون والابتكار، نسعى جاهدين لتمكين الطلاب ليصبحوا قادة في مجال الاتصال البصري وفنون الميديا.

ويتماشى برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا بجامعة حلوان الأهلية يتماشى مع معايير الجامعات الدولية الرائدة في هذا التخصص الجديد، وتسعى الجامعة لتجهيز الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة، مما يمنحهم فرصًا واسعة في سوق العمل الدولي المتنامي.