اليوم السابع
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"أسنان القاهرة" تواصل زيارات المشروعات القومية.. والعميد يصطحب الطلاب للجلالة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:44 م
"أسنان القاهرة" تواصل زيارات المشروعات القومية.. والعميد يصطحب الطلاب للجلالة زيارة كلية الأسنان بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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واصلت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ،خطة الكلية لتنظيم زيارات إلى عدد من المشروعات القومية الجديدة  وتحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور جير الدين محمد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .
 
 
ونظمت الكلية زيارة إلى مدينة الجلالة بحضور 45 طالبًا وطالبة وموظفي الكلية، ومن خلال الأسئلة التي طرحت أعرب الطلاب عن انبهارهم بمعجزة مدينة الجلالة، وشق الجبل حيث تم إنشاء طريق الجلالة الذى يمثل أكبر تحد وهو طريق مميز يربط بين الجبل والبحر، وتعد مدينة الجلالة تجمعا سياحيا وصناعيا وتعليميا وترفيهيا على أعلى المستويات العالمية.
 
 
 
وأضاف الدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، أنه تم الحرص على تنظيم رحلة الجلالة للتعرف على معجزة التنمية والعمل على الترويج السياحي لمدينة الجلالة مشيراً إلى أن الكلية حريصة على تعريف أبنائها بالمشروعات القومية المختلفة، موضحًا إن مدينة الجلالة تمثل أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
 
 
يذكر أن مدينة الجلالة تقام فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 700 متر فوق سطح البحر، وتم شق طريق داخلي أشبه بالمعجزة وسط الجبل في شكل هندسي رائع وتم تنفيذه بأيدٍ مصرية. 
 

 


التعليم العالى

الجلالة

جامعة القاهرة

اسنان القاهرة

اخبار مصرية



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