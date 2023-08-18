الصحة تكشف خطة تطوير مركز أورام دار السلام.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تطوير مركز أورام دار السلام هرمل وذلك لتحسين خدمات علاج الأورام للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عملية التطوير تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام في مصر، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، تماشيا مع رؤية «مصر 2030».

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم تطوير البنية التحتية لمركز أورام دار السلام «هرمل»، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري والأجهزة الطبية بمستويات عالمية، ليكون مركزا جاذبا للسياحة العلاجية، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مجالات تدريب العنصر البشري، تتضمن التدريب التنفيذي على إدارة الرعاية الصحية، وقيادة الإدارة التنفيذية، والإدارة المُثلى للمرافق الصحية، والتعليم التمريضي.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن مركز أورام دار السلام يضم وحدة متقدمة في زرع النخاع، كما أنه مركز الإحالة الأساسي، لمرضى الأورام، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».