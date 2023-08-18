وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودى تطورات ملفات التعاون بين البلدين

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة بشقيقه السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، تبادل مع شقيقه الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير صحة المملكة العربية السعودية في حوار أخوي أبرز الملفات الصحية في كلا البلدين الشقيقين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين استعرضا تطورات ملفات التعاون المشترك بين البلدين، والتطورات التي يشهدها القطاع الصحي في مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني البلدين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول أهم التحديات الصحية التي يشهدها العالم بشكل عام، والمنطقة المنطقة العربية بشكل خاص، إلى جانب مناقشة بعض الملفات التي تتصدر أجندة اجتماع المجموعة الصحية لمجموعة الـ20.

وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، دعا شقيقه الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إلى المشاركة في المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذي تنظمه مصر برعايةً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.