اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 05:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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حصاد الوزارات.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. تراجع بحدود القبول والطب بين 90.6% و90.8%

السبت، 12 أغسطس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. تراجع بحدود القبول والطب بين 90.6% و90.8% موقع التنسيق
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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