حصاد الوزارات.. مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
الزراعة: 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا فى شبه جزيرة سيناء
الخط الثالث للمترو يتيح خدمة جديدة لهذه الفئة.. اعرف التفاصيل
"الرى" تواصل تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا
الصحة تحذر من الخلطات العلاجية الشعبية منعا لمضاعفات البرد
نقيب المعلمين: 4.5 جنيه الاشتراك الشهرى للعضو.. وتعديل القانون يحل مشكلة المعاشات
التضامن تنظم معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية
الصحة تكشف تقديم 18 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة
تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة المقرر افتتاحها قريبًا
الصحة: دعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمى وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية
وزيرة البيئة: تطوير وتنمية السياحة البيئية يساهم فى دعم الاقتصادات الوطنية
وزير الأوقاف لـ"أ ش أ": نصف مليون شنطة سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية
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