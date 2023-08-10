اليوم السابع
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الخميس، 10 أغسطس 2023 08:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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حصاد الوزارات.. مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الخميس، 10 أغسطس 2023 05:08 م
حصاد الوزارات.. مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

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