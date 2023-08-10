حصاد الوزارات.. مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الخط الثالث للمترو يتيح خدمة جديدة لهذه الفئة.. اعرف التفاصيل