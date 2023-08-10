اليوم السابع
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الخميس، 10 أغسطس 2023 07:02 م
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نقيب المعلمين: 4.5 جنيه الاشتراك الشهرى للعضو.. وتعديل القانون يحل مشكلة المعاشات

الخميس، 10 أغسطس 2023 02:14 م
نقيب المعلمين: 4.5 جنيه الاشتراك الشهرى للعضو.. وتعديل القانون يحل مشكلة المعاشات خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن موارد صندوق المعاشات تعتمد بشكل أساسى على الاشتراكات الخاصة بالأعضاء، والتى تقدر قيمتها الشهرية بـ 4.5 جنيه فقط، مؤكدا أنه مبلغ ضعيف لا يتلائم مع قيمة دفعة المعاشات التى تُسدد كل 3 أشهر، حيث بلغت قيمة دفعة يوليو الماضى حوالى 100 مليون جنيه، مطالبا بإقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، لزيادة الموارد وحل أزمة المعاشات.
 
وأشار نقيب المعلمين، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن النقابة طالبت مجلس النواب عدة مرات بإقرار التعديلات، فضلا عن تسجيله لضرورة الاستجابة للتعديلات خلال مشاركته فى جلسات الحوار الوطنى، مؤكدا أن المجلس يسعى إلى زيادة الموارد من خلال استغلال أصول النقابة بالنحو الأفضل، الأمر الذى ساهم بدوره فى إقرار زيادة مكافأة الخروج للمعاش من صندوق زمالة المعلمين إلى 37 ألف جنيه بداية العام الحالي، لافتا إلى حرص النقابة على زيادة المبلغ كل عام، بجانب الخدمات المستحدثة والقرض الحسن.
 
كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة معاشات يوليو للأسر المستحقة، بعد صرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم لصالح النقابة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال منتصف شهر أغسطس الجارى، لتتمكن النقابة من توفير إجمالى المبالغ المستحقة والمقدرة بحوالى 40 مليون جنيه.
 

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