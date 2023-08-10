اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 10:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات الوادى الجديد

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:24 ص
وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات الوادى الجديد وحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد دورة تدريبية مجانية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة على مهنة "إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس"،وإجراءاختبارات نهاية التدريب للفتيات علي مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، وكذلك استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بمركز بلاط ( البيوت الريفية )، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وكذلك حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بأماكن عملهم داخل المشروعات القومية لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها الوزارة ومديرياتها.
 
وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من أحمد حسن طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أفاد فيه ان وحدة العمالة غير المنتظمة استكملت من خلال مكتب عمل بلاط حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل المختلفة بمركز بلاط ( البيوت الريفية ) تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل ، وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها ، كما تكثف المديرية من خلال أجهزتها العمل على شمول كافة العاملين من تلك الفئة داخل المنظومة الإلكترونية التي استحدثتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
وأضاف مدير المديرية ، تنفيذ دورات تدريبية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة على" مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس" وهي الدورة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الوادي الجديد حيث تعتمد المحافظة على المياه الجوفية فى كافة أعمالها ، وذلك فى إطار توجيهات الوزيرحسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وطبقاً لأوضاع كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وتحت رعاية من اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.
 
وأشار مدير المديرية، إلى انتهاء الدورة التدريبية المجانية للفتيات ، على مهنة التفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المتنقلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بقرى ونجوع المحافظات وتأهيلهم لدخول سوق العمل ،واستعراض منتجات المتدربات في نهاية الدورة ، كما قدموا الشكر والتقدير للوزارة وفريق عمل المديرية على جهودهم في توفير دورات مجانية لهم ساهمت في تعليمهم مهنة يمكن خلالها الحصول على فرص عمل داخل العديد من المصانع والشركات او بدء مشروع صغير خاص بهم .
حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل (1)
حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل

حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل (2)
حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل

حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل (3)
حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل 

وحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة (1)
وحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة

وحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة (2)
وحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة
 

وزارة العمل

مديرية العمل بالوادى الجديد

العمالة غير المنتظمة

تدريبات مهنية



الموضوعات المتعلقة

تعرف على فرص عمل تقدمها مديرية العمل بالمنوفية.. تفاصيل

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:01 م

مديرية العمل ببورسعيد: تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها القانونية يعزز تكافؤ الفرص

الإثنين، 07 أغسطس 2023 11:18 ص

مديرية العمل بالمنيا: تدريبات مجانية بمراكز التدريب المهنى من سن 18 إلى 45 سنة

السبت، 05 أغسطس 2023 09:54 ص

مديرية العمل تنظم زيارات ميدانية لمراكز التدريب بالمنوفية

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:00 ص

مديرية العمل بجنوب سيناء تحصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة