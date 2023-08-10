وزارة العمل: حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات الوادى الجديد

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد دورة تدريبية مجانية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة على مهنة "إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس"،وإجراءاختبارات نهاية التدريب للفتيات علي مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، وكذلك استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بمركز بلاط ( البيوت الريفية )، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وكذلك حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بأماكن عملهم داخل المشروعات القومية لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها الوزارة ومديرياتها.

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من أحمد حسن طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أفاد فيه ان وحدة العمالة غير المنتظمة استكملت من خلال مكتب عمل بلاط حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بمواقع العمل المختلفة بمركز بلاط ( البيوت الريفية ) تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل ، وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها ، كما تكثف المديرية من خلال أجهزتها العمل على شمول كافة العاملين من تلك الفئة داخل المنظومة الإلكترونية التي استحدثتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف مدير المديرية ، تنفيذ دورات تدريبية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة على" مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس" وهي الدورة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الوادي الجديد حيث تعتمد المحافظة على المياه الجوفية فى كافة أعمالها ، وذلك فى إطار توجيهات الوزيرحسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وطبقاً لأوضاع كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وتحت رعاية من اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار مدير المديرية، إلى انتهاء الدورة التدريبية المجانية للفتيات ، على مهنة التفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المتنقلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بقرى ونجوع المحافظات وتأهيلهم لدخول سوق العمل ،واستعراض منتجات المتدربات في نهاية الدورة ، كما قدموا الشكر والتقدير للوزارة وفريق عمل المديرية على جهودهم في توفير دورات مجانية لهم ساهمت في تعليمهم مهنة يمكن خلالها الحصول على فرص عمل داخل العديد من المصانع والشركات او بدء مشروع صغير خاص بهم .