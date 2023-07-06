حصاد الوزرات.. حجاج جمعيات البحيرة والإسكندرية والجيزة يصلون اليوم من الأراضى المقدسة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

حجاج جمعيات البحيرة والإسكندرية والجيزة يصلون اليوم من الأراضى المقدسة

محميات مصرية على القوائم العالمية.. اعرف التفاصيل

التعليم: ضبط طالبة الثانوية صاحبة صورة أسئلة الإنجليزى المتداولة.. صور

وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر