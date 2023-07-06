متحدث الصحة: منظومة التأمين الصحى الشامل خدمة تكافلية تستهدف الأسرة بالكامل

كتب محمد عبد المجيد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المواطن المصري يريد تلقي خدمة صحية بجودة عالية، دون أن يضطر إلى تحمل بشكل مباشر الانفاق من الجيب على تلقي هذه الخدمات، وأن يجد هذه الخدمة متوفرة في الطوارئ على مدار 24 ساعة، وفي غير ذلك بشكل منتظم، وكل ذلك يشير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "منظومة التأمين الصحي الشامل هي تقديم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع للمواطن المصري دون أن يضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، فهي خدمة علاجية تكافلية تقوم على دفع اشتراك سنوى يمثل 1% من التكلفة الحقيقية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل تكلفة المواطن غير القادر على دفع الاشتراك السنوي الذي يمثل 1% من تكلفة العلاج، مشددًا على أن نظام التأمين الصحي الشامل يقوم بالتأمين على الأسرة كاملة، لا على فرد واحد منها.