اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 04:16 م
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محميات مصرية على القوائم العالمية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 يوليو 2023 04:07 م
محميات مصرية على القوائم العالمية.. اعرف التفاصيل محميات مصرية - ارشيفية
كتبت منال العيسوي

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أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن القوائم العالمية المحميات الطبيعية ضمت عدد من المحميات المصرية، حيث تم إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية وهما رأس محمد، وادي الحيتان).
 
وأوضح تقرير وزارة البيئة ، الصادر مؤخرا، اه تم تغيير اللوحات الارشادية بمنطقة وادي الحيتان ومنطقة الزيارة الرئيسية بالشلالات، انشاء وحدة نظم معلومات جغرافية GIS بالمبني الاداري لمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مشروع الادارة الفعالة لمحميتي قارون ووادي الريان، كما تم انشاء بوابة دخول للمحمية وتطوير منطقة الشلالات بالكامل ورفع كفاءة الكافتريات ومبني الزائرين وانشاء مبني اداري جديد للمحمية، اضافة الى تطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربي لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وانشاء مسارات خاصة بالزوار وانشاء منطقة للتخييم.
 
وأشارت البيئة خلال تقريرها أنه تم إعداد وتنفيذ دورة الدليل البيئى لمنظمة رحلات السفاري بمحميات الفيوم ، ومسح وصيانة المدقات الرئيسية بمحمية قارون وإزالة الرمال المعيقة لحركة السير حتى المبنى الإداري ثم إلى منطقة الغابة المتحجرة ومداخل مناطق الزيارة الهامة، كما تم وضع عدد من الإشتراطات البيئية لإقامة أنشطة بالمحميات الطبيعية، منها وضع الإشتراطات البيئية لتنظيم وإستدامة الأنشطة الإقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة إقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان)
 
 

البيئة

المحميات الطبيعية

محمية وادى دجلة

محمية الغابة المتحجرة

محمية قارون

محمية وادى الريان



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