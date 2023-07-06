اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: ضبط طالبة الثانوية صاحبة صورة أسئلة الإنجليزى المتداولة.. صور

الخميس، 06 يوليو 2023 02:20 م
التعليم: ضبط طالبة الثانوية صاحبة صورة أسئلة الإنجليزى المتداولة.. صور صورة أسئلة اختبار الإنجليزية المتداولة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار الصورة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لطالبة تقوم بالغش الإلكتروني أثناء تأدية امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الطالبة "هـ . م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.
 
صورة أسئلة الانجليزى المتداولة (1)
صورة أسئلة الانجليزى المتداولة

صورة أسئلة الانجليزى المتداولة (2)
صورة أسئلة الانجليزى المتداولة

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة

امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

امتحان الانجليزي للثانوية العامة 2023

تسريب امتحان الانجليزي للثانوية العامة 2023

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

الخميس، 06 يوليو 2023 01:55 م

سهل والوقت كاف.. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بدمياط عقب انتهاء امتحان الإنجليزى

الخميس، 06 يوليو 2023 01:52 م

مدير تعليم القاهرة يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 06 يوليو 2023 01:37 م

وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية

الخميس، 06 يوليو 2023 01:27 م

طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ: امتحان اللغة الإنجليزية عوضنا عن الكيمياء والفيزياء.. فيديو وصور

الخميس، 06 يوليو 2023 01:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة