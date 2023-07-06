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التعليم: لجنة تضم 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح الإلكترونى

الخميس، 06 يوليو 2023 01:35 م
التعليم: لجنة تضم 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح الإلكترونى وزير التعليم يتفقد مقر تقدير الدرجات بالإسكندرية
كتب محمود طه حسين

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اختتم الدكتور رضا حجازي زيارته للإسكندرية بتفقد مقر تقدير الدرجات بالمحافظة، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
 
واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .
 
وأكد الوزير أيضا أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.
 
وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية (2)
وزير التعليم يتفقد مقر تقدير الدرجات بالإسكندرية

وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية (3)
وزير التعليم يتفقد مقر تقدير الدرجات بالإسكندرية

وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية (1)
وزير التعليم يتفقد مقر تقدير الدرجات بالإسكندرية

 

 
 

التربية والتعليم

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

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