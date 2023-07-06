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وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية

الخميس، 06 يوليو 2023 01:27 م
وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية وزير التعليم يطمئن على أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة بكنترول الإسكندرية
كتب محمود طه حسين

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تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددا من اللجان بالمحافظة، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.
 
وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية نادية فتحى وكيلة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وتفقد الدكتور رضا حجازى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واطمأن الوزير، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.
 
كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.
 
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
 
كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.
 
كما شدد الوزير على عدم الغش بأية وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.
 
وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجنة مدرسة الشهيد مهيد أحمد بهاء الدين الهوارى التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، ووجه الطلاب بالحل على ورقة البابل شيت مباشرة حفاظًا على الوقت، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.
 
كما تفقد الوزير والمحافظ سير الامتحان لجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ببرج العرب؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب والطالبات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) وأطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة. ووجه الوزير الطلاب بأن كراسة الأسئلة، والإجابة فى ورقة واحدة والتركيز على اختيار الإجابة مباشرة.
 
وحرص الوزير على تفقد غرفة الكنترول بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، والاطمئنان على تنفيذ التعليمات والإجراءات بشأن الامتحانات.
 
متابعة الوزير
متابعة الوزير

طلاب الثانوية العامة
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