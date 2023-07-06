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طلاب الثانوية العامة بالقناطر الخيرية: قطعة الإنجليزى كانت صعبة

الخميس، 06 يوليو 2023 12:46 م
طلاب الثانوية العامة بالقناطر الخيرية: قطعة الإنجليزى كانت صعبة طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد عدد من طلاب الثانوية العامة، بمدرسة عمرو موسى بالقناطر الخيرية، أن القطعة الثانية بامتحان الإنجليزى كانت بها صعوبة وبعض الكلمات الصعبة، لافتين إلى أن معظم الأسئلة كانت فى مستوى الطالب المتوسط. 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

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