أخبار × 24 ساعة.. مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم:مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة
وزير الأوقاف: العالم يعانى من ارتفاع الحرارة وواجبنا الترشيد وحسن الاستخدام
وزير النقل يبحث توطين صناعة عربات السكك الحديدية مع رئيس شركة جانز مافاج
وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" بمدينة 6 أكتوبر
التضامن تعيد فتح "البيت النوبى" للحرف اليدوية والتراثية بالأقصر
اتحاد العمال يشارك باجتماع الأواتو.. ويؤكد على ضرورة تبادل الخبرات
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