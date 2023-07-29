اليوم السابع
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السبت، 29 يوليو 2023 12:42 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة

السبت، 29 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم:مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة

وزير النقل يبحث توطين صناعة عربات السكك الحديدية مع رئيس شركة جانز مافاج

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" بمدينة 6 أكتوبر

 


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الثانويه العامه

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