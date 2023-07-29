أخبار × 24 ساعة.. مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة

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التعليم:مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة

وزير النقل يبحث توطين صناعة عربات السكك الحديدية مع رئيس شركة جانز مافاج