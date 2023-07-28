وزير النقل يبحث توطين صناعة عربات السكك الحديدية مع رئيس شركة جانز مافاج

كتب سيد الخلفاوى

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شابا تورو رئيس شركة جانز مافاج المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بحضور السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر

تناولت المباحثات متابعة جدول توريد عربات الصفقة من المجر، مع التاكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقا لشروط العقد، فضلاً عن بحث سبل التصنيع المشترك بين شركة جانز مافاج المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) وخاصة في توطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة توطين تتجاوز 90% وعلى ان يتم السداد بالجنيه المصرى وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وأكد وزير النقل على أهمية هذه الخطوة خاصة وأنها تأتي فى إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة فى مصر بجميع أنواعها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفقا لأحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من إجمالي صفقة 1350عربة سكة حديد جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة وتتكون صفقة ال(1350) عربة جديدة من عدد 850 عربة مكيفة ( 500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة ) بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

كما تفقد الوزير مصنع الشركة بدوناكيسي المخصص لإنتاج عربات السكك الحديدية الجاري توريدها حيث تفقد وزير النقل خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة والاطلاع على عربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة الجارى تصنيعها حاليا حيث وجه الوزير بالعديد من التحسينات المطلوب إضافتها على العربات لتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية في ضوء خطة تطوير أسطول عربات السكك الحديدية.

ثم توجه الوزير إلى مصنع الشركة بمدينة سول نوك والمخصص لتصنيع وصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية التي يتم توريدها لسكك حديد المجر حيث تفقد الوزير خطوط الصيانة والعمرة وكذلك تم تفقد احدى العربات الاولي الفاخرة التي تم انتاجها بمصنع الشركة و اكد الفريق مهندس وزير النقل على ضرورة العمل على تصنيع هذه النوعية من العربات بمصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بورسعيد مع العمل على تصدير العربات التي سيتم انتاجها بمصنع نيرك الى الخارج و تصنيع وتوريد احتياجات السكة الحديد من هذه العربات توفيرا للعملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية.