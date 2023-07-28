اليوم السابع
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اتحاد العمال يشارك باجتماع الأواتو.. ويؤكد على ضرورة تبادل الخبرات

الجمعة، 28 يوليو 2023 01:31 م
اتحاد العمال يشارك باجتماع الأواتو.. ويؤكد على ضرورة تبادل الخبرات اتحاد العمال يشارك باجتماع الأواتو
كتبت آية دعبس

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شارك محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، اجتماع «الأواتو»، منظمة الوحدة النقابية الأفريقية و الذى عقد أمس، علي هامش انطلاق النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورج الروسية، بحضور رئيس اتحاد عمال روسيا.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحادين وخاصة في مجال التدريب والتثقيف العمالي وتبادل الخبرات.

و أوضح محمد جبران، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية الجديدة نحو الانطلاق في العلاقات الدولية الداعمة لرؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد رئيس عمال مصر، أنه تم خلال الاجتماع االاتفاق علي توقيع بروتوكول بين الجامعة الروسية والجامعة العمالية بعد تطويرها، وأيضا ضرورة تبادل الخبرات الثقافية، وتبني المواقف الدولية، وأيضا دعم التوجه نحو التعاون الاقتصادى بين الطرفين.


اتحاد العمال

روسيا

الجامعة الروسية

الجامعة العمالية

منظمة الوحدة النقابية الإفريقية



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