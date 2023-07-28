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التعليم:مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة

الجمعة، 28 يوليو 2023 08:06 م
التعليم:مجاميع الثانوية العامة مثل العام الماضى والنتيجة بمراحلها الأخيرة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة 2023، فى مراحلها الأخيرة وسيتم الانتهاء منها خلال الساعات القليلة القادمة، مشددة على أن نسب النجاح مرتفعة هذا العام ولكن المجاميع قريبة من العام الدراسى الماضى، موضحة أن كل طالب حصل على حقه كاملا، وسيتم إعلان النتيجة فى مؤتمر صحفى خلال ال 48 ساعة القادمة، موضحة أن من المقرر أن تكون على مكتب الوزير غدا السبت ويتم اعتمادها رسمياً.
 
أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.
 
 
كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.
 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.
 
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

أوائل الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الرياضيات بالثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الجيولوجيا للثانوية العامة 2023



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