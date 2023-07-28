باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. تهم جديدة تلاحق ترامب بقضية الوثائق السرية.. حرائق إيطاليا تدمر أكثر من 100 بلدية.. السعودية تسلم القائمة بأعمال سفارة الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق المصحف

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البرازيل ترفض تسليم عميل روسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة البرازيلية ـ صورة أرشيفية
"الدفاع الروسية" تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو
الحرب الروسية الأوكرانية
ميانمار: نقل الزعيمة السابقة من سجنها إلى أحد المبانى الحكومية
حرائق إيطاليا تدمر أكثر من 100 بلدية خلال يومين والأضرار تصل لـ260 مليون يورو
تهم جديدة تلاحق ترامب في قضية الوثائق السرية.. "CNN" تكشف التفاصيل
ارتفاع عدد ضحايا الحر فى المكسيك إلى 249 شخصا خلال 5 أشهر
أكدت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الحرارة الشديدة ، من 19 مارس إلى 22 يوليو ، وصل إلى 249 حالة .
الأمم المتحدة تحذر من التغير المناخى: "الأرض فى عصر الغليان العالمى"
الرئيس التونسى يشدد على ضرورة خدمة الإدارة للمواطنين بكل الحياد التام
الرئيس التونسى قيس سعيد
ميقاتى: علينا مسؤولية كبيرة فى حال لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
نجيب ميقاتى
المركز السورى للزلازل: رصد 3 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن المركز السورى للزلازل، تسجيل 3 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الجمعة.
زلزال سوريا
اجتماع طارئ لوزراء خارجية "التعاون الإسلامى" الإثنين لتكرار حرق المصحف
منظمة التعاون الإسلامى ـ صورة أرشيفية
العالم هذا الصباح.. الجيش الأوكرانى: روسيا حاصرت جميع الموانى الأوكرانية تقريبا.. صحيفة يونانية: حرائق الغابات تلتهم المزارع والمصانع فى جميع أنحاء البلاد.. بايدن: خصصنا 50 مليار دولار لمواجهة التغير المناخى
"أطفال المهجر".. أزمة تلاحق الآباء الأوكرانيين.. حظر سفر الرجال ضاعف هجرة الأمهات.. نيويورك تايمز: معدلات الطلاق 3 أضعاف ما قبل الحرب.. وقاضية: لن أرغم "أم" على العودة لتمكين الزوج من رؤية أبنائه بعد الانفصال
الأرض تحترق والسبب التغير المناخى.. حرائق خارجة عن السيطرة فى إيطاليا واليونان والجزائر تسفر عن 40 قتيلًا.. أكثر من 1000 حريق فى كندا.. تأهب فى أمريكا بعد وفاة 13 شخصًا بحرائق واشنطن.. وخبراء يحذرون من أغسطس
الهجوم الأوكرانى المضاد.. خيبات أمل بأسلحة غربية.. تقرير لـ"BBC" يكشف فشل الدبابات الأمريكية والألمانية فى اجتياز حقول الألغام.. وجنرال أوكرانى يعترف بالأزمة.. وتقرير: "كييف" فقدت 20% من أسلحتها فى أسبوعين
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