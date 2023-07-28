باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. تهم جديدة تلاحق ترامب بقضية الوثائق السرية.. حرائق إيطاليا تدمر أكثر من 100 بلدية.. السعودية تسلم القائمة بأعمال سفارة الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق المصحف

إعداد شيماء بهجت

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البرازيل ترفض تسليم عميل روسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية

رفضت المحكمة العليا فى البرازيل، طلب السلطات الأمريكية بتسليم الروسى المُدان بالتجسس سيرجى تشيركاسوف، معتبرة أن طلبها يفتقر لأى أساس يسمح بتلبيته.

الشرطة البرازيلية ـ صورة أرشيفية

"الدفاع الروسية" تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف فى مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار الليلة الماضية .

الحرب الروسية الأوكرانية

ميانمار: نقل الزعيمة السابقة من سجنها إلى أحد المبانى الحكومية

أعلن مسؤول فى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بميانمار نقل الزعيمة البورمية السابقة أونج سان سوتشى من سجنها إلى مبنى حكومى.

اونج سان سوتشى

حرائق فى إيطاليا

تهم جديدة تلاحق ترامب في قضية الوثائق السرية.. "CNN" تكشف التفاصيل ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة اتهام جديدة ضمن قضية تعامله مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهي قضية من المقرر أن تبدأ محاكمتها بتاريخ 20 مايو 2024

ترامب

ارتفاع عدد ضحايا الحر فى المكسيك إلى 249 شخصا خلال 5 أشهر أكدت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الحرارة الشديدة ، من 19 مارس إلى 22 يوليو ، وصل إلى 249 حالة .

موجة الحر فى المكسيك

الأمم المتحدة تحذر من التغير المناخى: "الأرض فى عصر الغليان العالمى" حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن الأرض باتت الآن في عصر الغليان العالمي، لقد انتهى عصر الاحترار المناخي العالمي، فى الوقت الذى أكد فيه العلماء أن يوليو الحالي أكثر الشهور المسجلة سخونة على الإطلاق. جوتيريش

قامت وزارة الخارجية السعودية باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

وزير خارجية السعودية

"أطفال المهجر".. أزمة تلاحق الآباء الأوكرانيين.. حظر سفر الرجال ضاعف هجرة الأمهات.. نيويورك تايمز: معدلات الطلاق 3 أضعاف ما قبل الحرب.. وقاضية: لن أرغم "أم" على العودة لتمكين الزوج من رؤية أبنائه بعد الانفصال