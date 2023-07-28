اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 12:50 م
أكرم القصاص
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باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. تهم جديدة تلاحق ترامب بقضية الوثائق السرية.. حرائق إيطاليا تدمر أكثر من 100 بلدية.. السعودية تسلم القائمة بأعمال سفارة الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق المصحف

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:00 م
باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. تهم جديدة تلاحق ترامب بقضية الوثائق السرية.. حرائق إيطاليا تدمر أكثر من 100 بلدية.. السعودية تسلم القائمة بأعمال سفارة الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق المصحف ترامب
إعداد شيماء بهجت

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البرازيل ترفض تسليم عميل روسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية

رفضت المحكمة العليا فى البرازيل، طلب السلطات الأمريكية بتسليم الروسى المُدان بالتجسس سيرجى تشيركاسوف، معتبرة أن طلبها يفتقر لأى أساس يسمح بتلبيته.

الشرطة البرازيلية ـ صورة أرشيفية

"الدفاع الروسية" تحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على مقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف فى مقاطعة موسكو باستخدام طائرة بدون طيار الليلة الماضية.

الحرب الروسية الأوكرانية

ميانمار: نقل الزعيمة السابقة من سجنها إلى أحد المبانى الحكومية

أعلن مسؤول فى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بميانمار نقل الزعيمة البورمية السابقة أونج سان سوتشى من سجنها إلى مبنى حكومى.
اونج سان سوتشى
 

حرائق إيطاليا تدمر أكثر من 100 بلدية خلال يومين والأضرار تصل لـ260 مليون يورو

 

لا تزال العديد من الحرائق نشطة في جنوب إيطاليا وتم تسجيل أكبر عدد لها الآن في منطقة بوليا ، وعلى الرغم من أنه تم بالفعل السيطرة على الحريق الكبير الذى شهده ساحل بوليا طوال الليل من قبل فرق الإطفاء، إلا أن هناك عددا من الحرائق القليلة الأخرى.
حرائق فى إيطاليا

تهم جديدة تلاحق ترامب في قضية الوثائق السرية.. "CNN" تكشف التفاصيل

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة اتهام جديدة ضمن قضية تعامله مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهي قضية من المقرر أن تبدأ محاكمتها بتاريخ 20 مايو 2024
ترامب
 

ارتفاع عدد ضحايا الحر فى المكسيك إلى 249 شخصا خلال 5 أشهر

أكدت وزارة الصحة المكسيكية أن عدد الوفيات في البلاد بسبب الحرارة الشديدة ، من 19 مارس إلى 22 يوليو ، وصل إلى 249 حالة .

موجة الحر فى المكسيك

الأمم المتحدة تحذر من التغير المناخى: "الأرض فى عصر الغليان العالمى"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن الأرض باتت الآن في عصر الغليان العالمي، لقد انتهى عصر الاحترار المناخي العالمي، فى الوقت الذى أكد فيه العلماء أن يوليو الحالي أكثر الشهور المسجلة سخونة على الإطلاق.
جوتيريش
قامت وزارة الخارجية السعودية باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.
وزير خارجية السعودية

الرئيس التونسى يشدد على ضرورة خدمة الإدارة للمواطنين بكل الحياد التام

وأكد الرئيس التونسى قيس سعيد خلال جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، أن على الإدارة خدمة المواطنين بكل الحياد التام.
 

الرئيس التونسى قيس سعيد

ميقاتى: علينا مسؤولية كبيرة فى حال لم يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

 نجيب ميقاتى

المركز السورى للزلازل: رصد 3 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز السورى للزلازل، تسجيل 3 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الجمعة.

زلزال سوريا 

اجتماع طارئ لوزراء خارجية "التعاون الإسلامى" الإثنين لتكرار حرق المصحف

تعقد منظمة التعاون الإسلامى، الاثنين المقبل، الدورة الاستثنائية الثامنة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضى، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.وفق بيان للمنظمة.

منظمة التعاون الإسلامى ـ صورة أرشيفية

العالم هذا الصباح.. الجيش الأوكرانى: روسيا حاصرت جميع الموانى الأوكرانية تقريبا.. صحيفة يونانية: حرائق الغابات تلتهم المزارع والمصانع فى جميع أنحاء البلاد.. بايدن: خصصنا 50 مليار دولار لمواجهة التغير المناخى

"أطفال المهجر".. أزمة تلاحق الآباء الأوكرانيين.. حظر سفر الرجال ضاعف هجرة الأمهات.. نيويورك تايمز: معدلات الطلاق 3 أضعاف ما قبل الحرب.. وقاضية: لن أرغم "أم" على العودة لتمكين الزوج من رؤية أبنائه بعد الانفصال

الهجوم الأوكرانى المضاد.. خيبات أمل بأسلحة غربية.. تقرير لـ"BBC" يكشف فشل الدبابات الأمريكية والألمانية فى اجتياز حقول الألغام.. وجنرال أوكرانى يعترف بالأزمة.. وتقرير: "كييف" فقدت 20% من أسلحتها فى أسبوعين

 

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الجمعة، 28 يوليو 2023 12:00 ص

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. وزير إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين لـ"الأقصى".. زعيم الجمهوريين بالشيوخ الأمريكى يتجمد أمام المايكروفون فى مؤتمر صحفى.. مصرع 5 أشخاص فى حرائق إيطاليا

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الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:00 م

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