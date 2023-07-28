اجتماع طارئ لوزراء خارجية "التعاون الإسلامى" الإثنين لتكرار حرق المصحف

إيمان حنا

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين المقبل، الدورة الاستثنائية الثامنة عشر لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضى، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.وفق بيان للمنظمة.

ويأتي هذا الاجتماع الوزارى الطارئ تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذى عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.